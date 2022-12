Plâtrée, Sofia Goggia s'impose à St-Moritz

Incroyable Sofia Goggia. Opérée de la main gauche vendredi à Milan, l'Italienne a remporté avec autorité la deuxième descente de St-Moritz alors que les Suissesses ont manqué leur course.

'Ma vie est comme un film.' Au micro de la RTS, la Bergamasque a résumé sa carrière en quelques mots. Si Netflix manque d'idées pour une série, l'histoire de la Transalpine pourrait tout à fait être adaptée avec réussite à l'écran.

Le dernier coup d'éclat de la reine de la vitesse s'est donc passé en Engadine. Vendredi lors de la première descente disputée dans des conditions à la limite du praticable, elle s'est cassé la main gauche. Sans perdre de temps, la skieuse a été conduite à Milan pour y subir une opération pendant 1h30. Et vendredi soir à 22h30, Sofia Goggia était de retour à l'hôtel.

Lors de la reconnaissance matinale, le ciel bleu a conforté l'Italienne dans sa décision. Elle a reconnu s'être tout de suite bien sentie. Et alors que l'on pouvait craindre un peu pour sa blessure lors de la poussée, elle n'a connu aucun problème au départ. Pas forcément la plus rapide sur le haut, Goggia a fait la différence dans la partie technique en adoptant la meilleure ligne. Au final, elle s'est imposée avec 0''43 d'avance sur la Slovène Ilka Stuhec et 0''52 sur l'Allemande Kira Weidle.

Il s'agit de sa 20e victoire en Coupe du monde, la 15e dans la discipline.

Suissesses en retrait

Et les Suissesses dans tout ça? Habituellement très à l'aise dans la station grisonne, les athlètes de Swiss-Ski ont dû se contenter des miettes. La meilleure représentante helvétique se nomme Joana Hählen avec une 9e place à 1''29, juste devant Jasmine Flury.

Les têtes d'affiche ont intégré le top 15, mais cela reste clairement insuffisant. Lara Gut-Behrami termine 12e, Corinne Suter 14e et Michelle Gisin 15e. Troisième vendredi, on espérait mieux de Corinne Suter, toujours sur le podium en vitesse cette saison. Mais la Schwytzoise a cédé beaucoup trop de temps - plus d'une seconde - dans la partie technique.

Par chance, les athlètes auront une nouvelle chance dimanche avec un Super-G au programme. Une Lara Gut-Behrami est notamment montée à cinq reprises - deux succès - sur le podium en Super-G à St-Moritz. Mais on sait aussi que la Tessinoise a parfois tendance à en faire un peu trop.

