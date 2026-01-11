Pas de super-G à Zauchensee

Le super-G de Coupe du monde dames prévu dimanche à Zauchensee a été annulé, a annoncé la FIS tôt dimanche matin.

Les conditions de sécurité ne sont pas remplies en raison des chutes de neige de la nuit et du fort vent qui souffle sur le haut du parcours.

Ce week-end autrichien fut compliqué pour les skieuses, qui avaient dû s'élancer sur un tracé raccourci (1'06 de course) samedi dans une descente gagnée par Lindsey Vonn. Reste à savoir si, où et quand le super-G pourra être rattrapé.

Ce super-G devait être le troisième de la saison pour les femmes, les deux premiers ayant été remportés par Alice Robinson à St-Moritz - où la Valaisanne Malorie Blanc s'était classée 6e - et Sofia Goggia à Val d'Isère. Deux super-G sont encore prévus avant les JO, à Tarvisio dimanche prochain et à Crans-Montana le 31 janvier.

/ATS