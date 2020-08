Pas de spectateur à Sölden

Comme prévu, la Coupe du monde 2020/2021 s'ouvrira sans spectateur à Sölden les 17 et 18 octobre.

'Cette mesure de protection est importante. C'est un souhait de la FIS et de l'ÖSV', la Fédération autrichienne, explique le patron du comité d'organisation Jakob Falkner dans le 'Tiroler Tageszeitung'.

Les personnes présentes seront divisées en quatre groupes, qui resteront séparés les uns des autres selon Jakob Falkner: les athlètes et leurs entraîneurs dans le premier, l'organisation dans le deuxième, les représentants des médias dans le troisième et enfin quelques invités.

Le coup d'envoi de la saison a été avancé d'une semaine afin que le glacier de Rettenbach afin notamment d'éviter au maximum les contacts avec les éventuels touristes. Le FIS devrait présenter son calendrier 2020/21 à la fin du mois de septembre. Il est prévu de limiter au maximum les déplacements et de séparer autant que possible la vitesse et les épreuves techniques.

/ATS