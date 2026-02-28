Pas de 3e podium consécutif pour Corinne Suter

Corinne Suter n'est pas parvenue à cueillir un troisième podium en trois jours à Soldeu. La ...
Pas de 3e podium consécutif pour Corinne Suter

Pas de 3e podium consécutif pour Corinne Suter

Photo: KEYSTONE/AP/Gabriele Facciotti

Corinne Suter n'est pas parvenue à cueillir un troisième podium en trois jours à Soldeu.

La Schwytzoise a néanmoins signé la meilleure performance helvétique dans le deuxième super-G disputé sur la neige andorrane, terminant 4e d'une course gagnée par Sofia Goggia.

Partie comme la veille avec le dossard 1, Corinne Suter a réalisé une course propre sur un parcours très similaire à celui tracé samedi, faisant à nouveau parler ses qualités de glisseuse dans un second secteur favorable aux descendeuses. Mais cela n'a pas suffi pour aller chercher un 29e podium en Coupe du monde.

Loin du compte lors des épreuves olympiques, Corinne Suter quitte néanmoins Soldeu avec un sourire et une confiance retrouvés. La Schwytzoise, victorieuse en descente et 3e du premier super-G à Soldeu, sera de la partie dans les deux disciplines lors des finales en Norvège.

Deuxième samedi - 0''10 devant la Schwytzoise - et sixième à s'élancer dimanche, Alice Robinson a pourtant échoué à 0''34 de Corinne Suter (7e rang final pour la Néo-Zélandaise). Mais la Norvégienne Kajsa Vickhoff Lie (dossard 9) a rapidement mis fin aux espoirs de victoire de Corinne Suter en la devançant de 0''29.

Et Sofia Goggia a mis ensuite tout le monde d'accord. A l'aise dans tous les secteurs, l'Italienne a cueilli son 28e succès sur le Cirque blanc, le neuvième en super-G. Elle a devancé la gagnante de la veille Emma Aicher (2e) de 0''24 et Vickhoff Lie (3e) de 0''31 pour conforter sa 1re place dans la Coupe du monde de la discipline.

Malorie Blanc, qui avait terminé 11e samedi, n'a en revanche pas trouvé la solution dimanche. La gagnante de Crans-Montana a perdu 2''15 sur Sofia Goggia pour terminer 15e. La Valaisanne est désormais 7e de la Coupe du monde de super-G à deux courses de la fin de l'hiver.

/ATS
 

Actualités suivantes

Fracture du tibia pour Ricarda Haaser

Fracture du tibia pour Ricarda Haaser

Ski    Actualisé le 28.02.2026 - 13:29

Odermatt vainqueur devant Monney et Rogentin

Odermatt vainqueur devant Monney et Rogentin

Ski    Actualisé le 28.02.2026 - 20:33

Corinne Suter confirme son retour en forme

Corinne Suter confirme son retour en forme

Ski    Actualisé le 28.02.2026 - 11:41

Odermatt pour reprendre sa marche en avant

Odermatt pour reprendre sa marche en avant

Ski    Actualisé le 28.02.2026 - 04:04

Articles les plus lus

Descente de Soldeu: Corinne Suter renoue avec la victoire

Descente de Soldeu: Corinne Suter renoue avec la victoire

Ski    Actualisé le 27.02.2026 - 12:05

Odermatt pour reprendre sa marche en avant

Odermatt pour reprendre sa marche en avant

Ski    Actualisé le 28.02.2026 - 04:04

Corinne Suter confirme son retour en forme

Corinne Suter confirme son retour en forme

Ski    Actualisé le 28.02.2026 - 11:41

Odermatt vainqueur devant Monney et Rogentin

Odermatt vainqueur devant Monney et Rogentin

Ski    Actualisé le 28.02.2026 - 20:33

Descente: Aicher pour se rapprocher de Vonn

Descente: Aicher pour se rapprocher de Vonn

Ski    Actualisé le 27.02.2026 - 04:03

Descente de Soldeu: Corinne Suter renoue avec la victoire

Descente de Soldeu: Corinne Suter renoue avec la victoire

Ski    Actualisé le 27.02.2026 - 12:05

Odermatt pour reprendre sa marche en avant

Odermatt pour reprendre sa marche en avant

Ski    Actualisé le 28.02.2026 - 04:04

Corinne Suter confirme son retour en forme

Corinne Suter confirme son retour en forme

Ski    Actualisé le 28.02.2026 - 11:41

Lindsey Vonn remercie le médecin qui a sauvé sa jambe

Lindsey Vonn remercie le médecin qui a sauvé sa jambe

Ski    Actualisé le 23.02.2026 - 17:57

Milla Pittier brille en France

Milla Pittier brille en France

Ski    Actualisé le 24.02.2026 - 11:17

Descente: Aicher pour se rapprocher de Vonn

Descente: Aicher pour se rapprocher de Vonn

Ski    Actualisé le 27.02.2026 - 04:03

Descente de Soldeu: Corinne Suter renoue avec la victoire

Descente de Soldeu: Corinne Suter renoue avec la victoire

Ski    Actualisé le 27.02.2026 - 12:05