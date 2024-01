Pas d'opération pour Joana Hählen

Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit samedi lors de la descente de Cortina d'Ampezzo, Joana Hählen a décidé de ne pas se soumettre à une opération.

La Bernoise de 32 ans espère même revenir en Coupe du monde cette saison encore.

'Avec une telle blessure, il est toujours difficile d'évaluer l'évolution de la rééducation, mais il est tout à fait possible que Joana Hählen puisse reprendre la compétition cette saison', explique le médecin de l'équipe Walter O. Frey, cité dans un communiqué de Swiss-Ski.

'Je regarde jour après jour et je ne veux pas me précipiter', a souligné Joana Hählen dans le même communiqué. 'Le déroulement de la guérison dépendra de l'évolution de l'enflure prononcée du genou. Je vais maintenant investir beaucoup d'énergie dans la rééducation et j'espère recevoir bientôt le feu vert des médecins et des entraîneurs pour pouvoir remonter sur les skis', a-t-elle ajouté.

