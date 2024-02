Odermatt mène avec une petite avance

Marco Odermatt mène avec une légère avance sur le Norvégien Henrik Kristoffersen au terme de la première manche du géant Coupe du monde de Palisades Tahoe en Californie.

Odermatt compte 15 centièmes d'avance sur le Scandinave. Ce dernier fut le seul à pouvoir rivaliser avec le Nidwaldien. Le surprenant Américain River Radamus, qui n'est encore jamais monté sur un podium de Coupe du monde, est troisième avec un retard de 78 centièmes sur Odermatt.

Kristoffersen s'est toujours classé dans les dix premiers des six géants de la saison, mais il n'est jamais monté sur le podium.

Palisades Tahoe est le dernier lieu où un vainqueur d'un géant de la Coupe du monde ne s'appelait pas Marco Odermatt. Il y a douze mois le Nidwaldien s'était incliné pour trois centièmes derrière l'Autrichien Marco Schwarz. Depuis, Odermatt a aligné neuf succès consécutifs.

Les Suisses ont réalisé une belle performance collective à l'occasion de cette première manche. Thomas Tumler, Loïc Meillard, Gino Caviezel et Justin Murisier occupent les 5e, 7e, 9e et 11e places entre 1,2 et 1,8'' de retard.

/ATS