Odermatt est l'homme à battre à Sölden

Les attentes qui l'entourent sont plus une motivation qu'un frein, assure Marco Odermatt.

Le Nidwaldien sait que toute autre issue qu'une victoire dimanche dans le géant d'ouverture de la saison serait considérée comme un échec.

Marco Odermatt est le meilleur skieur du monde. Et il est avant tout le meilleur géantiste: champion olympique et champion du monde en titre de la discipline, il a obtenu 840 de ses 2042 points dans la spécialité l'hiver dernier.

Vainqueur de sept des neuf géants qu'il a disputés durant la Coupe du monde 2021/22, le Nidwaldien de 26 ans reste sur un impressionnant succès en finale à Soldeu. Il avait alors triomphé avec une marge de 2''11 sur le no 2 de la discipline Henrik Kristoffersen.

A Sölden douze mois plus tôt, Marco Odermatt avait devancé son dauphin Zan Kranjec de 0''76 pour lancer un hiver de tous les superlatifs. Il vise une troisième victoire consécutive sur le glacier du Rettenbach, où il s'était classé 2e en 2020. Il a d'ailleurs gagné 15 des 21 derniers géants auxquels il a pris part au plus haut niveau, titres olympique et mondial inclus.

Ses adversaires ne vont néanmoins certainement pas s'avouer vaincus. Deuxième du classement de la discipline et 3e du général l'hiver dernier, Henrik Kristoffersen devrait être son principal rival en géant. Mais le danger pourrait aussi venir de son propre camp: Loïc Meillard, qui a (enfin) obtenu sa première victoire en géant la saison passée (à Schladming en janvier), a ainsi les dents longues.

/ATS