Odermatt a une revanche à prendre à Sölden

Au tour des messieurs d'entrer en scène à Sölden pour le traditionnel géant d'ouverture de la Coupe du monde. La 1re manche est programmée dès 10h dimanche.

Patron du ski masculin, Marco Odermatt a une revanche à prendre sur le glacier du Rettenbach. Le Nidwaldien avait connu l'élimination dès la première manche l'an dernier, alors qu'il visait une troisième victoire d'affilée à Sölden.

Loïc Meillard, qui espère pouvoir rivaliser avec son compère dans la lutte pour le classement général, voudra également frapper d'entrée un grand coup. Mais le skieur d'Hérémence, forfait l'an dernier en raison de douleurs au dos, n'a jamais fait mieux que 5e à Sölden.

Les Suisses avaient d'ailleurs manqué le coche pour la première course de la saison 2024/25. Seul Gino Caviezel, 9e, avait terminé dans le top 10 d'un géant marqué par un triplé norvégien. Le Grison, opéré au genou droit en janvier, est absent à Sölden, tout comme le vainqueur sortant Alexander Steen Olsen.

/ATS