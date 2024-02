Noël mène le bal en slalom, Meillard 4e

Les organisateurs ont finalement dû se résoudre à annuler le slalom de Coupe du monde messieurs de Bansko en raison des conditions météorologiques.

La première manche avait été interrompue après le passage de 31 concurrents, alors que la pluie se faisait de plus en plus intense. La décision d'annuler définitivement la course a été prise une demi-heure plus tard.

C'est le Français Clément Noël qui avait signé le meilleur temps avec le dossard 2, Loïc Meillard s'étant classé 4e avec le no 3. Les huit premiers partants avaient d'ailleurs réussi les huit meilleurs chronos sur une piste qui avait comme on pouvait le craindre très vite marqué.

Les conditions pour la deuxième manche s'annonçaient ainsi encore plus compliquées qu'une semaine plus tôt à Chamonix, où Daniel Yule s'était imposé après avoir ouvert le bal en seconde manche. La détérioration de la météo aura finalement empêché la tenue d'une nouvelle loterie.

/ATS