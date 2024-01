Nadine Fähndrich, frustrée, manque la finale du sprint

Nadine Fähndrich a vécu une petite déception à l'occasion du sprint skating à Davos dans le cadre du Tour de Ski. La Lucernoise, qui avait gagné l'an dernier dans les Grisons, a échoué en demi-finales

La leader de l'équipe de Suisse, qui n'a pas encore totalement recouvré sa condition physique après différents problèmes de santé en décembre, a manqué de chance. Sa première demi-finale avec les favorites a traînassé. Si bien qu'elle a été éliminée au temps en tant que troisième. Dans l'autre demi-finale, quatre fondeuses se sont montrées plus rapides et ont décroché leur qualification pour la finale.

La victoire chez les dames, dans cette course disputée pour la première fois en nocturne, est l'apanage de Linn Svahn déjà lauréate à Dobbiaco en ouverture. La Suédoise s'est imposée devant la Norvégienne Kristine Stavaas Skistad et l'Américaine Jessie Diggins. La championne olympique et du monde Jonna Sundling avait connu, à la surprise générale, l'élimination dès les quarts de finale.

Au classement général du Tour de Ski, Diggins est en tête après quatre des sept étapes. Nadine Fähndrich n'est pas encore certaine de poursuivre l'épreuve par étapes.

Valerio Grond sans exploit

Chez les messieurs, Valerio Grond est resté sans exploit. Le Davosien de 23 ans est, lui aussi, resté bloqué au niveau des demi-finales.

Gond visait chez lui son premier podium de la Coupe du monde après sa 5e place en début de Tour à Dobbiaco pour le meilleur résultat de sa carrière. Mais les ambitions du Grison ont échoué à la troisième place de sa demi-finale. Comme Fähndrich, Gond a été éliminé au temps pour un dixième de seconde.

Janik Riebli, lui aussi qualifié pour les demi-finales, aurait pu représenter Swiss-Ski en finale. Las, l'Obwaldien est tombé dans un virage par sa faute alors qu'il occupait une prometteuse deuxième place.

En finale, le puissant Français Luca Chanavat s'est imposé comme il l'avait fait il y a quelques jours dans Tyrol du Sud. Il a franchi la ligne devant le Suédois Edvin Anger et l'Italien Federico Pellegrino.

Au classement général, le Norvégien Harald Amundsen mène. Il avait réussi le troisième temps dans la qualification du sprint. Mais il a connu la chute en quarts de finale. Son avance sur son compatriote Erik Valnes est de 11 secondes.

/ATS