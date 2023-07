Mondiaux: la Suisse gagne le relais masculin

L'équipe de Suisse masculine a remporté le relais des Mondiaux à Flims Laax. Le trio victorieux était composé de Daniel Hubmann, Matthias Kyburz et Joey Hadorn.

La Suisse s'est imposée avec 43 secondes d'avance sur la Finlande et 57 sur la Suède. C'est le premier titre mondial en relais messieurs depuis 2015. A l'époque, Hubmann et Kyburz figuraient déjà dans l'équipe, et ils étaient alors accompagnés par Fabian Hertner.

Hubmann (40 ans) avait renoncé samedi à disputer la distance moyenne, sur laquelle Kyburz avait gagné devant Hadorn. Le vétéran thurgovien voulait se ménager pour ce relais qui lui a apporté une 29e médaille mondiale, 18 ans après la première au Japon.

La délégation suisse a ainsi décroché une sixième médaille lors de ces Mondiaux à domicile. Une septième pourrait suivre dans le relais féminin, puisque Elena Roos, Natalia Gemperle et Simona Aebersold font figure de favorites, ou en tout cas de candidates au podium.

/ATS