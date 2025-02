Mondiaux de Saalbach: Franjo von Allmen, un talent précoce

En devenant champion du monde de descente à 23 ans, Franjo von Allmen a fait mieux que Marco Odermatt et que Beat Feuz. Le skieur du Simmental est un talent précoce.

On ne va pas dire que Franjo von Allmen marche sur les traces de Pirmin Zurbriggen, champion du monde de descente à 22 ans, mais décrocher une médaille d'or dans la discipline en n'ayant peu d'expérience tient de l'exception. Depuis les années 90, aucun 'rookie' n'avait réussi pareil exploit. Comme l'a suggéré Maxence Muzaton, 'la Suisse a quelques belles années devant elle avec un tel coureur'.

Secrétaire général de la FIS, le Français Michel Vion a été impressionné par la manche du Bernois. 'Si on lui demande de refaire la course, il ne la termine pas tellement il était à la limite', a-t-il lâché.

Fête prévue en soirée

Là où von Allmen a imité Odermatt en revanche, c'est en s'imposant pour la première fois en descente lors des Championnats du monde, comme le Nidwaldien il y a deux ans à Courchevel. 'Je ne m'y attendais pas du tout, a-t-il expliqué. Au final, ça s'est super bien passé et je suis extrêmement heureux. Je vais savourer l'instant et fêter ça ce soir.'

Celui qui a perdu son père alors qu'il n'avait que 17 ans, qui a récolté 16'000 francs d'un crowdfunding grâce à la générosité des gens du Simmental et de son village de Boltigen, copie Beat Feuz, champion du monde à St-Moritz en 2017. Et en plus, il partage cela avec son compagnon de chambre, Alexis Monney (3e), sur le podium. 'C'est génial, un jour c'est Odermatt, après c'est un autre Suisse et en plus avec Alexis sur le podium, c'est absolument incroyable', confie-t-il.

Le ski masculin helvétique se porte particulièrement bien en ce moment, de quoi espérer pour les JO à Bormio l'an prochain et pour les Mondiaux de Crans-Montana en 2027. 'On espère, mais ça peut changer rapidement, relativise le héros du jour. On verra l'année prochaine et même déjà avec les courses à venir.'

/ATS