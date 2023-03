Mondiaux de Planica: Zajc s'impose, Ammann meilleur Suisse

Le vétéran Simon Ammann (41 ans) a été le meilleur représentant suisse lors du concours au grand tremplin des Mondiaux de Planica. Le quadruple champion olympique s'est classé 22e.

Ammann, qui semblait pourtant tout près de la retraite l'été dernier, semble une fois encore avoir retrouvé une partie de ses sensations. Le Saint-Gallois a effectué deux sauts assez solides à 127,5 et 128 m.

Il a précédé de deux rangs le Lucernois Gregor Deschwanden (126/124,5 m), l'autre Helvète qualifié pour la finale des 30 meilleurs. Par contre, tant Remo Imhof (44e/119,5 m) que Killian Peier (47e/115 m) ont été éliminés après leur premier saut. La déception est grande pour Peier, lui qui avait décroché le bronze aux Mondiaux 2019 à Seefeld.

La victoire est revenue au jeune Slovène Timi Zajc (22 ans), grâce à des sauts de 137,5 et 137 m, soit les plus longs de chaque manche. Il a devancé le Japonais Ryoyu Kobayashi (135/129,5 m) et le Polonais Dawid Kubacki (129/135 m).

/ATS