Mondiaux de Crans-Montana: un chantier mené « tambour battant »

A 16 mois des Mondiaux de ski alpin à Crans-Montana (VS), les travaux avancent selon le calendrier établi. Le chantier du stade d'arrivée des Barzettes, au pied de la piste Nationale, sera terminé comme prévu en novembre.

'L'ensemble des travaux se déroule tambour battant et dans les délais impartis', relève le président de la commune de Crans-Montana, Nicolas Féraud, contacté par Keystone-ATS.

Ces travaux ont consisté à réaménager le bâtiment de chronométrage situé dans l'aire d'arrivée ainsi qu'à construire un espace de stockage et un sous-sol pouvant accueillir, notamment, les camions de télévision.

Le chantier a impliqué de creuser jusqu'à 10 mètres de profondeur et d'évacuer quelque 20'000 mètres cubes de terre. Les réseaux souterrains ont dû être déplacés, afin de libérer l'espace nécessaire au bon fonctionnement des nouvelles installations prévues.

Les travaux ont démarré en mars dernier, soit une semaine après l'accord signé entre les riverains et la commune. Débouté par le Tribunal fédéral dans sa demande d'effet suspensif, ce groupe de citoyens, se disant impacté par les travaux, avait finalement trouvé un terrain d'entente avec les autorités locales. La signature d'une convention avait permis de sécuriser la tenue des Mondiaux 2027.

Route aménagée

Le terrassement de la zone d'arrivée a eu lieu de mi-mars jusqu'au début du mois de juin. Entamés en août, les travaux prévus au niveau du parking doivent s'achever pour le 1er novembre, tandis que ceux concernant le bâtiment du chronométrage seront terminés pour mi-novembre, précise Nicolas Féraud.

Le projet inclut l'élargissement, en voie d'achèvement, du rond-point de l'étoile, situé à proximité et un nouvel aménagement de la route d'accès. 'L'élargissement de la route et son aménagement auront lieu au printemps 2026', indique le président de la commune.

Rendez-vous fin janvier

Dans le cadre du réaménagement de l'aire d’arrivée de la Nationale, la Vanire s'écoule désormais dans une conduite souterraine rénovée et adaptée aux fortes crues. Le déplacement du torrent a permis de supprimer l'ancienne conduite vétuste, sujette aux fuites et devenue inadaptée lors de forts débits. Un nouveau conduit en béton, d'une longueur de 120 mètres, assure le bon passage des crues centennales.

Pour l'hiver à venir, Crans-Montana accueillera trois courses de Coupe du monde: une descente dames le 30 janvier 2026, un super-G dames le lendemain et une descente messieurs, le dimanche 1er février. Trois épreuves de vitesse qui serviront de prélude aux Mondiaux, programmés du 1er au 14 février 2027.

