Mondiaux à Trondheim: pas de médaille pour les sauteurs suisses

Les Suisses sont restés loin du podium lors du saut au grand tremplin des Mondiaux de Trondheim. Gregor Deschwanden a été leur meilleur représentant avec un neuvième rang un peu frustrant.

Deschwanden a effectué deux bonds à 129 et 133,5 m. Une prestation solide, mais qui ne lui a pas permis de pouvoir prétendre à la lutte pour les médailles. Killian Peier s'est classé 22e et Yanick Wasser 26e alors que Simon Ammann ne s'est pas qualifié pour la finale des 30 meilleurs.

La victoire a souri au Slovène Domen Prevc, qui s'est posé à 138 et 140,5 m. Son deuxième saut a été le plus long de la journée. Il a devancé le Norvégien Marius Lindvik (138/139,5) et l'Autrichien Jan Hoerl (134/137).

/ATS