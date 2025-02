Mondiaux à Saalbach: premières médailles décernées cet après-midi

Les Championnats du monde de Saalbach commencent cet après-midi dès 15h15 avec le team event. Une compétition par équipe qui peine à convaincre et qui n'a pas souvent souri aux Suisses.

Comme une mise en bouche avant le plat de résistance. Agendé au début de ces Mondiaux, le parallèle par équipe est certainement la compétition qui génère le moins d'intérêt de la part des amateurs de ski.

Cela fait maintenant vingt ans que la FIS a introduit cette confrontation par nation qui a évolué au fil du temps. Créé à Bormio en 2005, le team event s'est longtemps cherché pour être le plus juste possible. Aujourd'hui et depuis 2021, la course se fait sur un géant parallèle.

Swiss-Ski a mis sur pied un bon quatuor avec l'inépuisable Wendy Holdener, la jeune Valaisanne Delphine Darbellay (22 ans), Luca Aerni et Thomas Tumler. 4e à Val d'Isère et 7e à Adelboden, Aerni est plus à l'aise en géant qu'en slalom cet hiver. Quant à Thomas Tumler, vainqueur à Beaver Creek et 4e à Adelboden, il sait comment gagner. Et Saalbach lui rappelle de bons souvenirs puisqu'il avait terminé 3e du géant des finales l'an dernier.

