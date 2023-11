Mélanie Meillard 7e, Vlhova victorieuse

Mélanie Maillard est de retour au premier plan.

La skieuse d'Hérémence a signé la meilleure performance helvétique dans le premier slalom de Levi, remporté par Petra Vlhova, en décrochant une belle 7e place.

Probante 17e du géant de Sölden fin octobre, Mélanie Meillard (25 ans) a confirmé ses excellentes dispositions. Enfin débarrassée de ses ennuis physiques, elle a décroché un bon 10e temps en première manche malgré un dossard élevé (le no 30). Et elle a parfaitement tenu le choc sur le second parcours (9e chrono).

Mélanie Meillard s'offre ainsi son onzième top 10 dans un slalom de Coupe du monde. Elle n'avait marqué que quatre fois des points la saison dernière, avec un seul résultat probant au plus haut niveau (7e du slalom d'Are en mars). La Neuchâtelo-Valaisanne aura l'occasion de confirmer dimanche, avec un meilleur numéro de dossard.

Les trois autres Suissesses en lice en deuxième manche n'ont en revanche pas brillé. Wendy Holdener est certes remontée du 17e au 12e rang mais, si l'on excepte les éliminations et les non-qualifications, elle échoue hors du top 10 dans un slalom de Coupe du monde pour la première fois depuis novembre 2015!

Vlhova impressionne

Camille Rast, 13e sur le premier parcours, a pour sa part reculé au 18e rang. Quant à Michelle Gisin, elle a chuté de la 16e à la 21e place dans une course remportée par une impressionnante Petra Vlhova. Cette dernière s'est imposée pour la sixième fois à Levi en devançant de 1''41 sa dauphine Lena Dürr (et de 2''99 Meillard).

Le podium est complété par la 'revenante' Katharina Liensberger. Seulement 6e du géant de Sölden, Mikaela Shiffrin doit en revanche digérer un deuxième échec consécutif. L'Américaine, qui visait une septième victoire sur la piste 'Levi Black', a terminé 4e à 0''15 de la troisième marche du podium.

/ATS