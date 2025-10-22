Marta Bassino manquera certainement les Jeux olympiques

L'Italienne Marta Bassino manquera selon toute vraisemblance les Jeux olympiques dans son pays. La fédération italienne a indiqué que la spécialiste du géant sera absente jusqu'à six mois.

Bassino s'est blessée mercredi lors d'un entraînement dans le Tyrol du Sud et a été opérée le soir même à Milan. L'opération s'est déroulée avec succès et la sportive commencera bientôt sa rééducation, selon le communiqué de la fédération italienne.

Cependant, Bassino ne pourra pas retourner sur la neige avant 'quatre à six mois'. Une participation aux Jeux olympiques de Cortina d'Ampezzo en février semble donc exclue pour la double championne du monde et vainqueure du globe du géant en 2021.

Pour l'équipe de ski italienne, il s'agit d'un nouveau revers après la grave blessure de la gagnante du classement général de la Coupe du monde Federica Brignone, qui travaille à un retour à temps en vue des Jeux d'hiver.

/ATS