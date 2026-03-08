Malorie Blanc 6e du super-G, Elena Curtoni victorieuse

Malorie Blanc a brillé dimanche dans le super-G de Coupe du monde de Val di Fassa. La Valaisanne ...
Malorie Blanc 6e du super-G, Elena Curtoni victorieuse

Malorie Blanc 6e du super-G, Elena Curtoni victorieuse

Photo: KEYSTONE/AP/Luciano Bisi

Malorie Blanc a brillé dimanche dans le super-G de Coupe du monde de Val di Fassa. La Valaisanne a pris la 6e place d'une course remportée par l'Italienne Elena Curtoni.

En retrait depuis sa victoire-surprise à Crans-Montana dans la discipline juste avant les JO, Malorie Blanc a manqué la troisième marche du podium, décrochée par l'étonnante Italienne Asja Zenere (dossard 33), pour 0''10 seulement. Elle égale néanmoins son troisième meilleur résultat sur le front de la Coupe du monde.

La Valaisanne, qui s'était révélée en terminant 2e de la descente de St-Anton en janvier 2025, s'est montrée impeccable sur les 30 premières secondes de course (1re au deuxième intermédiaire). En retrait sur le passage le plus technique, elle a surtout manqué de vitesse sur le bas, concédant quatre dixièmes à Elena Curtoni.

Corinne Suter, qui restait sur cinq top 8 en cinq courses disputées depuis les Jeux olympiques, est quant à elle rentrée dans le rang. La Schwytzoise, en difficulté dans les longues courbes, doit se contenter d'une 13e place. Elle a même été battue par Stefanie Grob, deuxième meilleure Suissesse du jour avec son 10e rang.

Troisième succès italien en trois jours

L'Italie a donc poursuivi son week-end de rêve, après le doublé de Laura Pirovano en descente. Elena Curtoni (35 ans) a cueilli dimanche son quatrième succès en Coupe du monde, le premier depuis décembre 2022. Elle a devancé de 0''26 la Norvégienne Kajsa Vickhoff Lie et de 0''27 Asja Zenere.

Le petit globe de la spécialité se jouera par ailleurs lors des finales, le 22 mars en Norvège. Sofia Goggia, qui avait l'occasion de classer l'affaire dimanche, a manqué le coche (9e). Mais l'Italienne compte encore 63 points d'avance sur son unique rivale dans cette lutte, la Néo-Zélandaise Alice Robinson (4e dimanche).

/ATS
 

Actualités suivantes

Mosset et Tissières en retrait en Coupe d'Europe

Mosset et Tissières en retrait en Coupe d'Europe

Ski    Actualisé le 08.03.2026 - 12:12

Marianne Fatton hors du podium à la verticale

Marianne Fatton hors du podium à la verticale

Ski    Actualisé le 08.03.2026 - 10:24

Slalom: McGrath remporte la 1re manche, Meillard éliminé

Slalom: McGrath remporte la 1re manche, Meillard éliminé

Ski    Actualisé le 08.03.2026 - 11:01

Meillard étrenne son titre olympique en slalom

Meillard étrenne son titre olympique en slalom

Ski    Actualisé le 08.03.2026 - 04:03

Articles les plus lus

Géant: Meillard 2e, Braathen intouchable

Géant: Meillard 2e, Braathen intouchable

Ski    Actualisé le 07.03.2026 - 15:33

Meillard étrenne son titre olympique en slalom

Meillard étrenne son titre olympique en slalom

Ski    Actualisé le 08.03.2026 - 04:03

Marianne Fatton hors du podium à la verticale

Marianne Fatton hors du podium à la verticale

Ski    Actualisé le 08.03.2026 - 10:24

Slalom: McGrath remporte la 1re manche, Meillard éliminé

Slalom: McGrath remporte la 1re manche, Meillard éliminé

Ski    Actualisé le 08.03.2026 - 11:01

Géant: Meillard 2e, Braathen intouchable

Géant: Meillard 2e, Braathen intouchable

Ski    Actualisé le 07.03.2026 - 15:33

Meillard étrenne son titre olympique en slalom

Meillard étrenne son titre olympique en slalom

Ski    Actualisé le 08.03.2026 - 04:03

Slalom: McGrath remporte la 1re manche, Meillard éliminé

Slalom: McGrath remporte la 1re manche, Meillard éliminé

Ski    Actualisé le 08.03.2026 - 11:01

Robin Cuche obtient l’or aux Jeux paralympiques

Robin Cuche obtient l’or aux Jeux paralympiques

Ski    Actualisé le 08.03.2026 - 11:19

Suter battue pour 0''05 par Pirovano en descente

Suter battue pour 0''05 par Pirovano en descente

Ski    Actualisé le 07.03.2026 - 11:55

Géant: Meillard 3e de la 1re manche, Braathen en tête

Géant: Meillard 3e de la 1re manche, Braathen en tête

Ski    Actualisé le 07.03.2026 - 13:39

Géant: Meillard 2e, Braathen intouchable

Géant: Meillard 2e, Braathen intouchable

Ski    Actualisé le 07.03.2026 - 15:33

Robin Cuche obtient l’or aux Jeux paralympiques

Robin Cuche obtient l’or aux Jeux paralympiques

Ski    Actualisé le 08.03.2026 - 11:19