Lourde chute de Sarrazin à l'entraînement à Bormio

Cyprien Sarrazin a lourdement chuté lors du second entraînement en vue de la descente de Coupe du monde de Bormio. Le Français s'était imposé il y a un an sur la Stelvio dans la discipline-reine.

Meilleur temps du premier entraînement la veille, Cyprien Sarrazin a perdu le contrôle de ses skis sur un mouvement de terrain dans le final alors qu'il était en tête à tous les intermédiaires. Ils s'est littéralement envolé sur une bosse et a ensuite violemment rebondi sur la piste, avant de terminer sa course dans les bâches et filets de protection après une longue glissade.

Le Français, no 2 mondial de la descente l'hiver dernier - derrière Marco Odermatt - et vainqueur de quatre courses en 2023/24, a été rejoint par les services de secours. Il a été évacué par hélicoptère. Aucune information n'était encore disponible sur son état de santé vendredi à midi.

