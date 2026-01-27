Loïc Meillard jouera la victoire en 2e manche à Schladming

Loïc Meillard se battra pour la victoire lors de la 2e manche du géant nocturne de Schladming ...
Loïc Meillard jouera la victoire en 2e manche à Schladming

Loïc Meillard jouera la victoire en 2e manche à Schladming

Photo: KEYSTONE/AP/Gabriele Facciotti

Loïc Meillard se battra pour la victoire lors de la 2e manche du géant nocturne de Schladming mardi soir. Il est provisoirement 2e, à seulement six centièmes du Brésilien Lukas Pinheiro Braathen.

Le skieur d'Hérémence visera son deuxième succès de la saison après celui obtenu lors du géant de Val d'Isère le 13 décembre. Deuxième du slalom de Kitzbühel dimanche, il skie actuellement en pleine confiance à moins de deux semaines des Jeux olympiques de Milan-Cortina (6-22 février).

Marco Odermatt s'est quant à lui classé 7e, à près d'une seconde de Pinheiro Braathen (+0''94). Vainqueur du dernier géant à Adelboden, le Nidwaldien devra sortir le grand jeu pour monter sur le podium.

Odermatt et Meillard devraient être les deux seuls Suisses à s'élancer du portillon de départ dès 20h45. Thomas Tumler et Luca Aerni n'ont pas été au bout du premier tracé sur la neige verglacée de la station allemande.

Le camp helvétique a en revanche pu se réjouir de revoir Gino Caviezel en compétition. Le Grison, gravement blessé à Bormio l'hiver dernier, a fait son retour, mais il a terminé à plus de 4 secondes des meilleurs et ne participera vraisemblablement pas à la 2e manche.

/ATS
 

