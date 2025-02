LoÏc Meillard, en bronze et un poil frustré

Médaillé de bronze du géant des Mondiaux de Saalbach, Loïc Meillard n'a pas caché une pointe de frustration. Parce que le Valaisan d'origine neuchâteloise savait qu'il y avait un coup à jouer.

'Deuxième médaille ici, cinquième médaille en carrière, c'est exceptionnel, a résumé le skieur d'Hérémence devant la presse. Mais quand on se bat pour chercher le maximum, on a envie d'un peu plus. On devient gourmand. Mais d'ici une heure, je serai plus que satisfait.'

Le champion du monde de combiné par équipe a tout de même poursuivi son histoire d'amour avec Saalbach le jour de la St-Valentin: 'Bien sûr, chaque géant que j'ai fait ici, je l'ai fini sur le podium, donc ça continue d'être une belle histoire.'

Deuxième à l'issue du tracé matinal à seulement 0''02 du Norvégien Timon Haugan, Loïc Meillard n'a pas pu exploiter parfaitement le parcours piqueté pourtant par l'entraîneur suisse Helmut Krug. 'Avec des si et des la, on fait toujours de la belle musique. Il ne faut pas remuer davantage', poursuit Meillard, lorsque certains évoquent un parcours moins en phase avec ses qualités.

Faire mieux qu'à Courchevel

'Ca a été tracé de cette manière, j'ai fait des erreurs et c'est comme ça. Je peux totalement m'accommoder d'une 4e place si j'ai fait deux manches parfaites, je n'ai donc aucun problème avec ça. Même si je sens que j'aurais pu faire mieux', glisse-t-il.

Mais pas question pour Meillard de bouder son plaisir et d'éviter la fête à la maison suisse. 'Je vais aller prendre un verre, mais c'est clair que je ne vais pas finir à 4h du matin, couché sous un banc alors qu'il y a une course dans deux jours', a répondu en souriant celui qui sera l'un des favoris du slalom de dimanche.

'Je suis en confiance, en forme tant physiquement que mentalement. On va essayer de faire plus de portes qu'à Courchevel (red: il avait été rapidement éliminé lors du slalom des Mondiaux 2023), ce sera déjà pas mal, conclut le skieur d'Hérémence. Qu'il fasse plus froid ou qu'ils mettent du sel, ça sera pour tout le monde pareil et ça me conviendra. Il faudra skier sans se poser trop de questions.'

