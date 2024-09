Lara Gut-Behrami ouvre la porte aux JO 2026

Lara Gut-Behrami songe à poursuivre au-delà de la saison 2024/25. La Tessinoise a indiqué lundi avoir les Jeux olympiques 2026 de Milan-Cortina dans un coin de la tête.

'J'y ai réfléchi cet été et je me suis dit: pourquoi pas?', a déclaré la détentrice du gros globe de la Coupe du monde lors d'une visioconférence à laquelle ont assisté plusieurs médias. 'La piste de Cortina me plaît, ce serait une occasion unique de courir devant toute ma famille, ce qui n'est presque jamais arrivé', peut-on lire sur le site du 'Nouvelliste'.

En mars, Lara Gut-Behrami avait affirmé vouloir ranger ses skis à l'issue de la saison 2024/25. 'Il faudrait beaucoup pour que je continue. Pour le moment je ne crois pas que j'aurai la force et l'énergie pour aller jusqu'aux Jeux olympiques', avait-elle dit dans un entretien à Keystone-ATS.

La championne olympique du super-G à Pékin en 2022 laisse donc désormais la porte ouverte à une quatrième participation aux Jeux d'hiver, sans pour autant faire de promesses. 'Ce qui est certain, c'est que je ne participerai à ces Jeux que si je suis prête, tant physiquement que mentalement', a encore souligné la Tessinoise lundi.

/ATS