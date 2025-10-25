Lara Gut-Behrami fière d'inspirer la nouvelle génération

Lara Gut-Behrami a égalé samedi Vreni Schneider avec un 101e podium en Coupe du monde. A 34 ...
Lara Gut-Behrami a égalé samedi Vreni Schneider avec un 101e podium en Coupe du monde. A 34 ans, alors qu'elle entame sa dernière saison, la Tessinoise est fière d'inspirer de nouvelles générations.

'Quand j'étais petite, les skieuses suisses étaient une inspiration pour moi. Imaginer que tous ces podiums puissent motiver d'autres enfants à poursuivre ce chemin, poursuivre la tradition suisse... Je n'en étais pas vraiment consciente il y a quelques années, mais maintenant, j'en suis fière', a déclaré 'LGB' au micro de la RTS.

La skieuse de Comano avait le sourire aux lèvres après avoir pris la 3e place du géant d'ouverture de la saison de Sölden, en Autriche. Trois fois victorieuse sur le glacier du Rettenbach (2013, 2016, 2023), elle se satisfaisait pleinement de ce 101e podium à l'heure de l'interview.

'Je suis très contente de commencer la saison avec un podium, ça fait du bien', a-t-elle lâché, contente d'avoir pu livrer la marchandise sur le second tracé. 'J'ai réussi à enchaîner les virages, j'étais nettement plus directe sur les portes que le matin, tout simplement plus rapide.'

'Jamais dire non à un podium'

Seules l'Autrichienne Julia Scheib - imbattable samedi devant son public - et l'Américaine Paula Moltzan (2e) ont fait mieux que la Suissesse à Sölden. Mais pour la championne de Swiss-Ski, l'important était de bien se sentir sur les skis, surtout après une première manche qu'elle a qualifiée de 'décevante'.

'Je suis fière d'avoir réussi à me libérer, d'avoir pu attaquer. Mais évidemment, je ne vais jamais dire non à un podium', a encore glissé la Tessinoise, qui devrait avoir de nombreuses occasions de dépasser Vreni Schneider lors de son ultime saison sur le Cirque blanc.

