Lara Gut-Behrami doit créer l'écart à Crans-Montana

Gros week-end de vitesse à Crans-Montana avec deux descentes et un Super-G au menu. Leader du général, Lara Gut-Behrami doit creuser l'écart avec Mikaela Shiffrin et Federica Brignone.

Pour la première fois de la saison, Lara Gut-Behrami se présente au départ d'une épreuve de Coupe du monde dans la position de numéro un au général. En remportant le Super-G de Cortina, le géant de Plan de Corones et celui de Soldeu, la Tessinoise est passée devant Mikaela Shiffrin qui se remet toujours de sa chute lors de la première descente de Cortina.

Avec 1214 points, la skieuse de Comano devance l'Américaine de cinq longueurs. Et cet écart va logiquement grandir puisque Shiffrin n'est pas de la partie en Valais. L'occasion est donc belle de prendre une avance confortable, surtout qu'après Crans-Montana, le Cirque blanc féminin se déplacera à Val di Fassa puis à Kvitfjell pour d'autres épreuves de vitesse.

Le globe de la descente

Mais avant de penser à l'Italie et à la Norvège, 'LGB' va se concentrer sur Crans. Et penser aussi au globe de la descente. Car il n'y a pas qu'un enjeu pour la Tessinoise. Après la lourde blessure de Sofia Goggia, la lutte pour le globe de la discipline-reine va faire rage avec encore quatre descentes au programme, dont deux sur le Haut-Plateau.

Avec 209 points, Lara Gut-Behrami accuse 141 points de retard sur Goggia et 52 sur Stephanie Venier, dauphine de l'Italienne. Et l'Autrichienne est déjà montée à deux reprises sur le podium à Crans avec une 3e place en Super-G en 2017 et une 3e place lors de la première des deux descentes en 2020. Derrière... Lara Gut-Behrami et Corinne Suter.

Car oui, la Tessinoise apprécie cette piste du Mont Lachaux. Elle y a remporté les deux descentes en 2020, terminé 2e de la seconde descente en 2021 et enlevé le Super-G le jour d'après. Mais en 2022 et en 2023, elle n'avait pas trouvé les bons réglages avec un abandon, une 19e et une 13e places.

La piste fétiche de Priska Nufer

La Tessinoise possède les clefs pour monter sur le podium, mais elle se méfiera de Federica Brignone. Troisième au général, la Valdôtaine adore Crans-Montana avec notamment quatre succès en combiné. L'an dernier, elle avait fini 2e de la descente derrière Sofia Goggia.

Parmi les favorites, on peut encore citer Ester Ledecka et Ragnhild Mowinckel. Et dans le camp suisse, outre LGB, on peut nommer Priska Nufer qui s'était imposée en 2022. L'Obwaldienne adore cette piste et c'est là qu'elle a réalisé ses meilleurs résultats.

/ATS