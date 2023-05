La fédération mondiale invente les Jeux olympiques bis

La Fédération internationale de ski (FIS) a décidé d'introduire des 'FIS Games' dès 2028. La nouvelle est sortie à l'occasion du 54e congrès de la FIS.

Ces nouvelles compétitions doivent réunir toutes les disciplines du ski et s'étaler sur seize jours, chaque année où il n'y aura pas de Jeux olympiques ou de Championnats du monde. Les futurs organisateurs ont jusqu'au 1er novembre pour faire part de leur candidature.

'Les Jeux de la FIS deviendront la plus grande des organisations des sports de neige; une fête révolutionnaire qui va réunir la famille de la FIS comme jamais auparavant. Les Jeux réuniront pendant seize jours les plus grands talents des disciplines olympiques et non olympiques et naturellement les compétitions de sport-handicap. De l'alpin au freestyle, du freeski et snowboard jusqu'au nordique, Telemark, ski de vitesse et freeride, les meilleurs athlètes du monde pourront se présenter devant un public global', expose la FIS dans un communiqué.

Une déclaration d'intention du futur organisateur de la première édition en 2028 sera entérinée le 1er août de cette année. Ensuite, un groupe d'inspection se mettra au travail. Le comité exécutif de la FIS rendra sa décision définitive au printemps 2024. Les FIS Games devront avoir lieu impérativement sur des installations sportives déjà existantes.

/ATS