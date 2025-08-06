La championne du monde du super-G range ses skis

L'Autrichienne Stephanie Venier (31 ans) a annoncé la fin de sa carrière. En février, elle ...
La championne du monde du super-G range ses skis

La championne du monde du super-G range ses skis

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

L'Autrichienne Stephanie Venier (31 ans) a annoncé la fin de sa carrière. En février, elle était devenue championne du monde de super-G à Saalbach-Hinterglemm.

La spécialiste de vitesse a remporté trois courses de Coupe du monde, soit deux descentes et un super-G. Aux derniers Mondiaux, elle avait aussi gagné le bronze en combiné par équipes avec Katarina Truppe. Stephanie Venier avait déjà récolté une médaille d'argent lors des Mondiaux de St-Moritz il y a huit ans.

Sa décision d'arrêter ne constitue pas une surprise. Elle avait déjà évoqué une possible retraite après son titre mondial, ne ménageant pas ses critiques sur le style de commandement de l'entraîneur en chef Roland Assinger.

/ATS
 

Actualités suivantes

Aksel Lund Svindal va entraîner Lindsey Vonn

Aksel Lund Svindal va entraîner Lindsey Vonn

Ski    Actualisé le 06.08.2025 - 17:13

Noémie Kolly, blessée à un genou, range ses skis pour de bon

Noémie Kolly, blessée à un genou, range ses skis pour de bon

Ski    Actualisé le 25.07.2025 - 11:39

Une dernière saison pour Lara Gut-Behrami, puis Londres

Une dernière saison pour Lara Gut-Behrami, puis Londres

Ski    Actualisé le 25.06.2025 - 17:23

Marcel Hirscher veut continuer

Marcel Hirscher veut continuer

Ski    Actualisé le 18.06.2025 - 12:43

Articles les plus lus

JO 2026: Federica Brignone ne sait pas si elle sera remise

JO 2026: Federica Brignone ne sait pas si elle sera remise

Ski    Actualisé le 03.06.2025 - 13:57

Marcel Hirscher veut continuer

Marcel Hirscher veut continuer

Ski    Actualisé le 18.06.2025 - 12:43

Une dernière saison pour Lara Gut-Behrami, puis Londres

Une dernière saison pour Lara Gut-Behrami, puis Londres

Ski    Actualisé le 25.06.2025 - 17:23

Noémie Kolly, blessée à un genou, range ses skis pour de bon

Noémie Kolly, blessée à un genou, range ses skis pour de bon

Ski    Actualisé le 25.07.2025 - 11:39

Justin Murisier opéré au dos

Justin Murisier opéré au dos

Ski    Actualisé le 27.05.2025 - 18:19

JO 2026: Federica Brignone ne sait pas si elle sera remise

JO 2026: Federica Brignone ne sait pas si elle sera remise

Ski    Actualisé le 03.06.2025 - 13:57

Marcel Hirscher veut continuer

Marcel Hirscher veut continuer

Ski    Actualisé le 18.06.2025 - 12:43

Une dernière saison pour Lara Gut-Behrami, puis Londres

Une dernière saison pour Lara Gut-Behrami, puis Londres

Ski    Actualisé le 25.06.2025 - 17:23

Robert Johansson arrête sa carrière

Robert Johansson arrête sa carrière

Ski    Actualisé le 20.05.2025 - 11:49

Therese Johaug se retire à nouveau

Therese Johaug se retire à nouveau

Ski    Actualisé le 27.05.2025 - 08:13

Justin Murisier opéré au dos

Justin Murisier opéré au dos

Ski    Actualisé le 27.05.2025 - 18:19

JO 2026: Federica Brignone ne sait pas si elle sera remise

JO 2026: Federica Brignone ne sait pas si elle sera remise

Ski    Actualisé le 03.06.2025 - 13:57