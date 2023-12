Jasmine Flury a fait taire les sceptiques

L'une se réjouit d'avoir fait taire les sceptiques prédisant que son titre de championne du monde serait son unique exploit. L'autre voit aussi dans ce doublé un cadeau à son entraîneur.

Interviewées par SRF, Jasmine Flury et Joana Hählen étaient forcément ravies après leur coup à Val d'Isère.

-Jasmine Flury et Joana Hählen, première et deuxième de la descente de Val d'Isère. Comment vous sentez-vous?

Flury: 'C'est hyper cool. Le fait que nous puissions vivre cela ensemble est indescriptible. Ce qui est amusant, c'est que j'ai pu partager ce moment avec une coéquipière à chacun de mes podiums jusqu'à présent.'

Hählen: 'La joie est toujours plus grande à deux. Je pense que nous allons fêter un peu, même si nous avons encore un Super-G dimanche. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de notre entraîneur Roland Platzer. C'est un joli cadeau pour lui. Il a été à mes côtés sur environ 130 courses, je suis d'autant plus heureuse de pouvoir lui rendre quelque chose.'

Flury: 'Même si je dois bien récupérer, nous allons trinquer à ce doublé.'

-La bonne gestion des forces a sans doute été l'une des clés de cette victoire. Après tout, vous avez fait une pause de quelques jours avant Val d'Isère.

Flury: 'Avec le recul, c'est évidemment facile à dire. Mais oui, je suis contente d'avoir écouté mon corps.'

-Avec six skieuses dans le top 15, l'équipe a également obtenu un bon résultat. Quel est le secret de cette réussite?

Hählen: 'On semble avoir du succès à Val d'Isère. Nous avions déjà réussi de bons résultats d'équipe à plusieurs reprises. Je pense qu'il faut faire preuve de courage ici et nous en avons.'

-Jasmine, quelle est l'importance de cette victoire après le titre de championne du monde?

Flury: 'C'est très important. Je dois dire que ces titres disant que je n'étais la fille que d'une seule course m'ont un peu dérangée. Le fait de pouvoir confirmer ce succès dès la deuxième course avec mon nouveau matériel me rend extrêmement heureuse. Et cette victoire me donne envie de disputer les prochaines courses.'

Hählen: 'Un tel succès est un soulagement. Il rend ce qui suit beaucoup plus facile. Tu skies de manière bien plus libérée.'

/ATS