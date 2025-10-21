Jambe cassée pour l'Italienne Marta Bassino

Marta Bassino, championne du monde du super-G en 2023, s'est fracturé la jambe gauche. Sa participation ...
Jambe cassée pour l'Italienne Marta Bassino

Jambe cassée pour l'Italienne Marta Bassino

Photo: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Marta Bassino, championne du monde du super-G en 2023, s'est fracturé la jambe gauche. Sa participation aux JO 2026 (6-22 février) est compromise, a annoncé la fédération italienne.

'Marta Bassino a été victime d'une chute lors d'un entraînement à Val Senales (Italie) en préparation du géant de samedi 25 octobre, qui marquera l'ouverture de la Coupe du monde' à Sölden (Autriche), a écrit la fédération italienne dans un communiqué. Elle souffre 'd'une fracture latérale du plateau tibial de la jambe gauche', est-il ajouté. Elle sera opérée dans la soirée de mercredi ou jeudi matin dans une clinique à Milan.

La skieuse de 29 ans, spécialiste du géant (lauréate du globe de la spécialité en 2021) mais également incontournable dans les épreuves de vitesse ces dernières années, devait prendre le départ samedi du géant de Sölden, première course de la saison de Coupe du monde.

Evidemment forfait pour le rendez-vous autrichien, Marta Bassino voit également sa participation aux JO de Milan-Cortina fortement compromise vu la gravité de la blessure.

/ATS
 

Actualités suivantes

Géant de Sölden: Marcel Hirscher absent pour l'ouverture de saison

Géant de Sölden: Marcel Hirscher absent pour l'ouverture de saison

Ski    Actualisé le 21.10.2025 - 08:25

Alexander Steen Olsen forfait pour le géant d'ouverture

Alexander Steen Olsen forfait pour le géant d'ouverture

Ski    Actualisé le 20.10.2025 - 16:25

Kilde veut faire son retour en décembre à Beaver Creek

Kilde veut faire son retour en décembre à Beaver Creek

Ski    Actualisé le 10.10.2025 - 11:27

Cyprien Sarrazin: les skieurs sont de la « chair à canon »

Cyprien Sarrazin: les skieurs sont de la « chair à canon »

Ski    Actualisé le 03.10.2025 - 14:17

Articles les plus lus

Après son accident, Federica Brigone encore dans l'incertitude

Après son accident, Federica Brigone encore dans l'incertitude

Ski    Actualisé le 03.10.2025 - 10:25

Cyprien Sarrazin: les skieurs sont de la « chair à canon »

Cyprien Sarrazin: les skieurs sont de la « chair à canon »

Ski    Actualisé le 03.10.2025 - 14:17

Kilde veut faire son retour en décembre à Beaver Creek

Kilde veut faire son retour en décembre à Beaver Creek

Ski    Actualisé le 10.10.2025 - 11:27

Alexander Steen Olsen forfait pour le géant d'ouverture

Alexander Steen Olsen forfait pour le géant d'ouverture

Ski    Actualisé le 20.10.2025 - 16:25

Swiss-Ski: après son cancer, Niels Hintermann prêt à en découdre

Swiss-Ski: après son cancer, Niels Hintermann prêt à en découdre

Ski    Actualisé le 01.10.2025 - 19:03

Après son accident, Federica Brigone encore dans l'incertitude

Après son accident, Federica Brigone encore dans l'incertitude

Ski    Actualisé le 03.10.2025 - 10:25

Cyprien Sarrazin: les skieurs sont de la « chair à canon »

Cyprien Sarrazin: les skieurs sont de la « chair à canon »

Ski    Actualisé le 03.10.2025 - 14:17

Kilde veut faire son retour en décembre à Beaver Creek

Kilde veut faire son retour en décembre à Beaver Creek

Ski    Actualisé le 10.10.2025 - 11:27

Mondiaux de Crans-Montana: un chantier mené « tambour battant »

Mondiaux de Crans-Montana: un chantier mené « tambour battant »

Ski    Actualisé le 25.09.2025 - 13:05

Clap de fin pour le Big Air de Coire après 4 éditions

Clap de fin pour le Big Air de Coire après 4 éditions

Ski    Actualisé le 25.09.2025 - 16:17

Swiss-Ski: après son cancer, Niels Hintermann prêt à en découdre

Swiss-Ski: après son cancer, Niels Hintermann prêt à en découdre

Ski    Actualisé le 01.10.2025 - 19:03

Après son accident, Federica Brigone encore dans l'incertitude

Après son accident, Federica Brigone encore dans l'incertitude

Ski    Actualisé le 03.10.2025 - 10:25