JO 2026: Federica Brignone ne sait pas si elle sera remise

L'Italienne Federica Brignone ne sait pas si elle sera en mesure de s'aligner lors des Jeux olympiques 2026 (6-22 février). Elle a été gravement blessée à une jambe début avril.

'J'aimerais pouvoir dire que je serai assurément au départ des prochains JO d'hiver, mais aujourd'hui, je ne le sais pas', a déclaré la lauréate de la Coupe du monde lors d'un point-presse à Turin. 'Je vais essayer, je fais tout pour, mais le plus important pour moi est de me soigner et ensuite de revenir faire des courses de ski. Les JO sont une grande source de motivation, c'est vrai, mais le temps presse', a ajouté Brignone.

L'Italienne, qui a gagné dix courses l'hiver dernier, ne sait pas non plus quand elle pourra reprendre l'entraînement sur la neige. 'Nous n'avons pas d'éléments de comparaison: il y a peu de personnes qui ont eu une telle blessure, il est par conséquent difficile d'établir un calendrier (...) Tant que je ne peux pas poser mon pied par terre, c'est difficile à dire, je ne rechausserai les skis que quand je serai bien, pas pour être sur une seule jambe', a-t-elle précisé.

Brignone (34 ans) a été victime d'une double fracture tibia-péroné de la jambe gauche le 3 avril lors des championnats d'Italie, sa dernière course de l'hiver. Elle a été aussi victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, mais le médecin de la Fédération italienne des sports d'hiver Andrea Panzeri a précisé mardi qu''aucune intervention chirurgicale n'était à l'ordre du jour'.

