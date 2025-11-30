Holdener sur les talons de Shiffrin à Copper Mountain

Wendy Holdener fut la seule à rivaliser avec Mikaela Shiffrin lors de la première manche du slalom de Copper Mountain. La Schwytzoise pointe à 0''28 de l'Américaine.

On ne sait pas si Wendy Holdener a ce qu'il faut pour répéter l'exploit de Killington il y a trois ans lorsqu'elle avait remporté son premier slalom et enfin battu Mikaela Shiffrin. Mais la Schwytzoise a été la seule à regarder la plus grande slalomeuse de tous les temps dans les yeux. Hormis le dernier partiel où elle a perdu vingt centièmes, la skieuse d'Unteriberg est restée au contact de celle qui skie 'à la maison'.

Camille Rast a elle réussi une bonne partie intermédiaire, mais elle a connu davantage de soucis au départ et à l'arrivée. Toujours est-il que la Valaisanne est dans le coup avec sa 6e place provisoire à 1''18. La troisième place de Liensberger n'est pas si loin (0''49).

Très bon résultat pour Eliane Christen, 13e à 1''92 dans des conditions moins évidentes que les premières concurrentes.

Quatre autres représentantes de Swiss-Ski ont réussi à se hisser en seconde manche (dès 21h). Aline Danioth est 23e à 3''41, Nicole Good 26e, Anuk Brändli 29e à 3''69, à égalité avec Mélanie Meillard qui a totalement manqué son run. Et le pire, c'est que l'athlète d'Hérémence n'a pas commis de faute majeure. 32e, Aline Höpli a donc manqué la qualification pour six centièmes.

/ATS