Holdener 2e derrière Ljutic, Rast 4e et Meillard 5e

Les Suissesses ont encore une fois brillé en Coupe du monde de slalom dimanche à Kranjska Gora, même si la victoire est revenue à la Croate Zrinka Ljutic.

Wendy Holdener s'est classée 2e (à 0'16), Camille Rast 4e et Mélanie Meillard 5e.

En tête à égalité avec Zrinka Ljutic après la manche initiale, Wendy Holdener a eu la chance de s'élancer avant la Croate l'après-midi. Et elle a su lâcher les chevaux, signant le meilleur temps sur le second parcours pour prendre les commandes avec une marge confortable de 1''03 sur la Suédoise Anna Swenn Larsson.

Mais Zrinka Ljutic (20 ans) n'a pas flanché. Précise et agressive, elle s'est imposée avec 0''16 d'avance sur la Schwytzoise pour cueillir son deuxième succès d'affilée en Coupe du monde de slalom après son triomphe de Semmering, où elle était devenue une semaine plus tôt la première Croate à s'imposer sur le Cirque blanc depuis la légende Janica Kostelic (dernier succès en mars 2006).

La régularité de Rast et Meillard

Zrinka Ljutic a d'ailleurs fait la très bonne affaire du jour puisqu'elle s'empare de la 1re place du classement général et de celui du slalom. Leader de la discipline avant cette course, Camille Rast n'accuse cependant que 4 points de retard dans la Coupe du monde de slalom. Quatrième à 0''17 du podium, la Valaisanne a terminé les cinq slaloms de la saison dans le top 5.

Mélanie Meillard affiche elle aussi une régularité plus que réjouissante, même si elle devra encore patienter avant de s'offrir un premier top 3 dans une discipline classique. La skieuse d'Hérémence affiche cinq top 10 à son tableau de chasse 2024/25 en slalom, ce qui lui permet de pointer au 8e rang du classement de la discipline.

Gisin loin du compte

Quatre autres Suissesses ont terminé dans le top 30. Eliane Christen et Janine Mächler, qui avaient inscrit leurs premiers points à ce niveau à Semmering une semaine plus tôt, ont confirmé en se classant respectivement 15e et 21e. Elena Stoffel a quant à elle débloqué son compteur 2024/25 en prenant la 18e place.

Pour Michelle Gisin, ce week-end sera en revanche à oublier au plus vite. L'Obwaldienne, modeste 26e samedi en géant, a terminé 28e du slalom après avoir pourtant signé le 16e chrono en première manche. Le 'break' qu'elle s'est octroyé en zappant les épreuves de Semmering n'a semble-t-il pas suffi pour recharger ses batteries.

/ATS