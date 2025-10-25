Gut-Behrami égale Vreni Schneider avec un 101e podium

Lara Gut-Behrami a entamé de manière quasi parfaite sa dernière saison en Coupe du monde.

La Tessinoise, 3e du géant de Sölden, a décroché son 101e podium à ce niveau. La victoire est revenue à l'Autrichienne Julia Scheib.

Victorieuse à trois reprises sur le glacier du Rettenbach (2013, 2016, 2023), Lara Gut-Behrami ne pouvait guère espérer mieux samedi. Elle a concédé 1''11 sur Julia Scheib, qui a tenu le choc après avoir survolé la première manche, et 0''53 sur l'Américaine Paula Moltzan (2e), qui aurait pu mettre la pression sur l'Autrichienne sans une grosse faute en seconde manche.

Cinquième après le premier parcours, la Tessinoise de 34 ans s'est montrée plus percutante l'après-midi pour s'offrir un 29e podium dans la discipline. Avec désormais 101 podiums au total, 'LGB' égale ainsi le record helvétique en la matière, détenu par la légende Vreni Schneider depuis les années 90.

Julia Scheib (27 ans) a, elle, mis fin à une interminable disette en s'offrant son premier succès sur le Cirque blanc. Elle a offert à l'Autriche son premier succès dans un géant de Coupe du monde dames depuis le 7 mars 2016 (Eva-Maria Brem à Jasna)! La victoire avait échappé aux Autrichiennes lors des 79 derniers géant...

Deuxième meilleure Suissesse, Camille Rast a montré de bonnes choses. La Valaisanne, 12e l'an dernier sur une piste qu'elle n'affectionne pas vraiment, a néanmoins commis quelques imprécisions tant sur la première manche (13e chrono) que sur la seconde. La championne du monde de slalom se contentera du 15e rang.

Kasper devant Holdener

Deux autres Suissesses ont pris place dans le top 30. Vanessa Kasper s'est montrée trop prudente sur le second tracé pour faire mieux qu'un 29e rang. La Grisonne de 28 ans a néanmoins inscrit des points pour la huitième fois en Coupe du monde.

Elle a laissé la 30e et dernière place à Wendy Holdener. La Schwytzoise, 16e à l'issue du premier parcours, a complètement manqué son affaire dans une seconde manche dont elle a réalisé le moins bon temps. Elle tentera de se refaire le 15 novembre à Levi, théâtre du premier slalom de l'hiver.

Sue Piller, qui s'est classée 35e de la 1re manche à 0''65 du top 30, doit quant à elle encore patienter avant de débloquer son compteur à ce niveau. La jeune Fribourgeoise de 20 ans disputait sa troisième course sur le Cirque blanc.

