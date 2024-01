Gremaud l'emporte à domicile, Ragettli 5e

Mathilde Gremaud a remporté l'épreuve de Coupe du monde de slopestyle à Laax. Andri Ragettli a lui manqué de peu le podium en terminant 5e d'une compétition très relevée.

Mathilde Gremaud a réalisé un premier run solide et un score de 86,00 points. Ses concurrentes s'y sont cassé les dents. Pour sa première compétition de slopestyle depuis deux ans, Eileen Gu n'a pas non plus réussi à déloger la championne olympique et championne du monde fribourgeoise de la tête du classement. La Chinoise s'est classée 2e avec 78,13 points, loin devant l'Américaine Jay Riccomini (60,46), 3e au classement.

Sarah Höfflin, la deuxième Suissesse en finale, a manqué de peu le podium en se classant 4e. Il lui a manqué moins de deux points pour monter sur la boîte. La championne olympique 2018 peut être satisfaite de son retour après sa violente chute fin novembre à Stubai.

En remportant sa quatrième victoire de la saison en cinq épreuves, Mathilde Gremaud reste la référence de cet hiver. Forte de sa 11e victoire en Coupe du monde, la Fribourgeoise a confirmé ses ambitions de remporter pour la première fois un globe de cristal. Elle est actuellement numéro 1 en slopestyle, en big air et au général.

Ragettli au pied du podium

Pour Andri Ragettli, la compétition disputée presque devant sa porte s'est soldée par une légère déception. Le freestyleur de 25 ans originaire de Flims n'a pu réitérer sa victoire de l'an dernier. Dans une course très serrée pour le podium, le champion du monde de slopestyle de 2021 s'est classé 5e.

Il a manqué un peu plus de trois points à Ragettli pour monter sur le podium, et il a perdu moins de cinq points sur le vainqueur norvégien Birk Ruud. Fabian Bösch s'est classé 8e.

Cette compétition de haut niveau était un avant-goût des X-Games, point culminant de la saison qui se déroulera dans une semaine à Aspen.

/ATS