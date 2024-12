Gregor Deschwanden sixième à Oberstdorf

L’Autriche a signé le triplé à Oberstdorf lors de la première étape de la Tournée des Quatre Tremplins. La victoire est revenue à Stefan Kraft qui a devancé Jan Hörl et Daniel Tschofenig.

Gregor Deschwanden a pris la sixième place sur ce tremplin du Schattenberg, un résultat qui lui permet toujours de nourrir l’ambition de remporter cette tournée. Crédité du plus long saut de la première manche avec ses 140 m, le Lucernois a bondi à 136,5 m lors de la finale. Il n’a sans doute pas bénéficié des meilleures conditions de vent lors de ce second saut.

Malgré toute sa classe, Gregor Deschwanden n’a toutefois pas pu rivaliser avec Stefan Kraft. Victorieux de cette tournée en 2015, le sauteur de 31 ans s’impose pour la troisième fois sur cette première étape. Il est bien le leader d’une équipe d’Autriche impressionnante, qui avait également réussi un triplé le week-end dernier à Engelberg.

Comme Gregor Deschwanden, Killian Peier a tiré son épingle du jeu. Le Vaudois a signé son meilleur résultat de l’hiver sur le front de la Coupe du monde avec 131,5 m et 132,5 m pour le 12e rang. Lui aussi, il peut encore aller plus loin mercredi à Garmisch-Partenkirchen pour le concours du Nouvel An.

/ATS