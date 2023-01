Goggia forfait pour le super-G de Cortina « par précaution »

Sogia Goggia a renoncé à disputer dimanche le super-G de Cortina d'Ampezzo en raison d'une gêne au genou droit.

L'Italienne a pris cette décision 'par précaution' en vue des Mondiaux (6-19 février), a annoncé sa fédération.

La Bergamasque, tombée samedi en descente après s'être imposée vendredi, 'souffre d'une légère douleur au genou droit et a décidé, en accord avec la commission médicale de la fédération, de ne pas prendre le départ, par précaution, en vue des Championnats du monde', a souligné la fédération.

'Je suis désolée de ne pas être sur l'une des pistes que je préfère et devant tant de supporters venus jusqu'à Cortina pour encourager notre équipe, mais nous devons garder à l'esprit que l'objectif de la saison est à Méribel et on doit s'y présenter dans les meilleures conditions', a pour sa part expliqué Sofia Goggia dans un communiqué.

'SuperSofia' avait assuré devant la presse ne pas ressentir de blessure particulière samedi, se disant 'prête' pour le super-G. Elle s'était blessée l'année dernière à Cortina, victime d'une grosse entorse au genou gauche lors du super-G qui avait perturbé sa préparation pour les Jeux olympiques de Pékin.

/ATS