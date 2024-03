Gilles Roulin tire sa révérence

Gilles Roulin met un terme à sa carrière de skieur après 102 courses de Coupe du monde. L'athlète du cadre B de Swiss-Ski prend sa retraite après sept ans passés au plus haut niveau de la compétition.

Très tôt dans la saison, le Zurichois a remarqué que quelque chose avait changé dans sa tête : 'C'est surtout au départ que je me suis senti différent de ce que j'avais connu jusqu'à présent, la volonté et l'envie n'étaient plus vraiment là et j'ai donc dû reconnaître que je devais désormais prendre une autre direction', a déclaré Roulin dans un communiqué de la fédération.

Au cours de sa carrière, le spécialiste de la vitesse s'est classé neuf fois dans le top 15 en Coupe du monde. Son meilleur résultat avait été obtenu en 2017 à Val Gardena, où il avait manqué de peu le podium en se classant quatrième de la descente. Cette saison, le spécialiste de vitesse n'a jamais réussi à se hisser dans le top 20. En Coupe d'Europe, il est monté 13 fois sur le podium, dont dix fois sur la plus haute marche.

/ATS