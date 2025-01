Géant de Schladming: Meillard mène le bal

Loïc Meillard est en tête après la première manche du géant de Coupe du monde de Schladming. Il compte 0''11 d'avance sur Alexander Steen Olsen.

Sur une piste où il s'était imposé en 2023, Loïc Meillard a su être assez fin sur une neige molle. Car en raison de la pluie, les organisateurs ont été contraints de partir du départ de réserve et d'amputer près de 15 secondes de course.

Ces conditions n'ont donc pas gêné le skieur d'Hérémence qui a été le plus rapide sur les deux derniers secteurs. Mais le Valaisan d'origine neuchâteloise ne compte qu'une avance minime de 0''11 sur Alexander Steen Olsen et 0''24 sur Henrik Kristoffersen. Sixième, le vainqueur du géant de Beaver Creek Thomas Tumler pointe à 0''46.

Et Marco Odermatt? Blessé en 2023 et vainqueur l'an dernier après une folle remontée depuis la 11e place, l'athlète d'Hergiswil n'a pas trouvé la clef sur ce tracé initial. Il ne pointe qu'au 12e rang à 0''90. Il devra livrer une deuxième manche de feu pour se hisser sur le podium.

Quatrième Helvète à avoir son ticket pour le géant des Mondiaux en poche, Luca Aerni pointe au 15e rang à 1''17. Fadri Janutin, qui devait signer un top 8 pour être du voyage à Saalbach, s'est quant à lui complètement raté. Le Grison, 51e avec son dossard 27 (à 2''98), ne verra pas la deuxième manche. Livio Simonet (52e), Sandro Zurbrügg (55e) et Lenz Hächler (éliminé) non plus.

/ATS