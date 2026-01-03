Géant de Kranjska Gora: Rast en tête après la 1re manche

Camille Rast a signé le meilleur temps de la première manche du géant de Coupe du monde de ...
Géant de Kranjska Gora: Rast en tête après la 1re manche

Géant de Kranjska Gora: Rast en tête après la 1re manche

Photo: KEYSTONE/AP/Marco Trovati

Camille Rast a signé le meilleur temps de la première manche du géant de Coupe du monde de Kranjska Gora samedi matin.

La Valaisanne vise un premier succès dans la discipline, une semaine après sa 2e place décrochée à Semmering.

Première à s'élancer sur la neige slovène, Camille Rast a fait parler sa confiance sur un tracé très tournant, même si elle ne fut pas la plus rapide sur le bas. La championne du monde 2025 de slalom devance de 0''33 sa plus proche poursuivante, Paula Moltzan, de 0''37 Lara Colturi (3e) et de 0''38 Mikaela Shiffrin (4e).

Leader de la Coupe du monde de la spécialité et victorieuse de trois des cinq premiers géants de l'hiver, l'Autrichienne Julia Scheib pointe quant à elle au 5e rang à 0''41. Sa rivale néo-zélandaise Alice Robinson a pour sa part connu l'élimination, comme à Semmering une semaine plus tôt.

Sara Hector (6e à 0''85) est la seule autre skieuse à avoir perdu moins d'une seconde sur Camille Rast, dont les deux seuls succès en Coupe du monde ont été obtenus en slalom la saison dernière (Killington et Flachau). Deuxième meilleure Suissesse, Wendy Holdener a manqué son affaire, lâchant 2''32 pour se retrouver 18e.

Vanessa Kasper a pour sa part perdu 3''24 pour occuper la 25e place après le passage de 30 concurrentes. La Grisonne devrait tout de même pouvoir être au départ de la deuxième manche dès 13h.

/ATS
 

