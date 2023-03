Géant d'Are: 86e succès pour Mikaela Shiffrin

Mikaela Shiffrin a écrit une nouvelle page d'histoire en gagnant le géant Coupe du monde d'Are. L'Américaine a signé son 86e succès, égalant ainsi le record détenu par le Suédois Ingemar Stenmark.

Elle a précédé l'Italienne Federica Brignone de 0''64. Le podium a été complété par la Suédoise Sara Hector, à 0''92. Meilleure Suissesse, Wendy Holdener a dû se contenter du 12e rang à 2''26. Michelle Gisin a elle terminé 22e à 3''47. Melanie Meillard, la troisième Helvète en finale, a été éliminée.

A trois jours de fêter son 28e anniversaire, Mikaela Shiffrin n'en finit pas de battre des records. Elle a rejoint Stenmark au palmarès à Are, là où elle avait conquis en décembre 2012 son premier succès en slalom alors qu'elle n'avait que 17 ans. Elle est désormais aussi assurée de remporter le globe du géant, après avoir déjà gagné pour la cinquième fois le classement général de la Coupe du monde.

De la chance avec la météo

'Quelle journée spectaculaire. Je savais que le globe de géant était gagné avant de m'élancer en seconde manche, c'est quelque chose pour lequel je me suis battu. J'ai aussi eu de la chance avec la météo et la lumière en première manche. C'est incroyable', a réagi Shiffrin au micro de la Fédération internationale.

Initialement spécialiste du slalom, la championne américaine s'est muée en skieuse polyvalente pour enchaîner les succès dans six disciplines différentes (52 en slalom, 20 en géant, 5 en super-G, 3 en descente, 5 en parallèle, 1 en combiné). La skieuse du Colorado ne devrait pas s'arrêter là et peut rêver de porter ce record à des hauteurs inimaginables avant elle.

'Il y a déjà quatre ans, je me suis dit qu'elle serait la première à gagner 100 courses, et même plus, si elle reste en bonne santé', avait prévenu Stenmark lui-même jeudi. Dès samedi, Shiffrin a l'occasion de dépasser le Suédois, qui ne s'est pas déplacé à Are, avec un slalom.

Triste journée pour les Suissesses

Lors d'une triste journée pour les Suissesses, Lara Gut-Behrami a été éliminée après une dizaine de secondes seulement lors de la manche initiale. La Tessinoise avait jusqu'ici fini tous les géants de la saison dans le top 7. Elle a ainsi enterré ses minces espoirs de décrocher le globe de la spécialité.

/ATS