Géant: Rast part à la faute, Scheib fait coup double

Leader après le premier tracé, Camille Rast a connu l'élimination en deuxième manche dans le géant de Coupe du monde d'Are.

L'Autrichienne Julia Scheib en a profité pour s'imposer et pour s'assurer le globe de la discipline. Meilleure Suissesse, Vanessa Kasper a terminé 16e.

Camille Rast, qui devait devancer Julia Scheib pour mettre l'Autrichienne sous pression avant le géant des finales en Norvège, doit déchanter. La vice-championne olympique et championne du monde de slalom a pris tous les risques sur le second tracé mais est partie à la faute dans un dévers.

Cet échec est rare. La skieuse de Vétroz avait en effet terminé les 17 dernières courses qu'elle avait disputées sur le front de la Coupe du monde, terminant au pire 15e. Et elle restait sur 14 top 10 consécutifs, sept en géant et sept en slalom. Elle tentera d'effacer cette déception dès dimanche en slalom.

Le sacre de Julia Scheib, qui s'est imposée avec 0''36 d'avance sur Paula Moltzan (2e) et 0''75 sur Alice Robinson (3e) samedi, est néanmoins mérité. L'Autrichienne, décevante 5e du géant olympique, a décroché samedi son cinquième succès de la saison en Coupe du monde dans la discipline.

Déception pour Sue Piller

Cinq Suissesses ont néanmoins pu marquer des points samedi en Suède, mais aucune d'entre elles n'a pu se hisser parmi les 15 premières. Vanessa Kasper s'est classée 16e, assurant néanmoins sa place dans le géant des finales de la Coupe du monde (top 25).

La Grisonne a devancé d'un centième Stefanie Grob (17e), qui inscrit pour la première fois des points en géant. Wendy Holdener doit se contenter d'un 19e rang, qui lui permet toutefois de conserver sa place dans le top 25 de la discipline. La 'teenager' bernoise Dania Allenbach s'est, elle, classée 24e

Sue Piller a pour sa part vécu une nouvelle déception, deux jours après avoir terminé 25e du géant des Mondiaux juniors dont elle occupait la 2e place à l'issue de la manche initiale. Elle a commis une faute rédhibitoire en deuxième manche, perdant toute sa vitesse.

La Fribourgeoise de 20 ans, brillante 6e à Spindleruv Mlyn le 24 janvier pour son premier top 10 en Coupe du monde, n'a pas pu éviter la 27e et dernière place à l'issue du second parcours. Elle recule du 25e au 27e rang du classement de la discipline, à quatre points du bonheur.

/ATS