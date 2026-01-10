Géant: Odermatt en tête après la première manche

Marco Odermatt a signé sous la neige le meilleur temps de la première manche du géant d'Adelboden ...
Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Marco Odermatt a signé sous la neige le meilleur temps de la première manche du géant d'Adelboden.

Le Nidwaldien est donc idéalement placé pour décrocher sa cinquième victoire d'affilée dans la discipline sur l'exigeante piste du Chuenisbärgli.

En quête d'un 51e succès en Coupe du monde, Marco Odermatt devance de 0''49 son premier poursuivant Lucas Pinheiro Braathen et de 0''53 Timon Haugan (3e) avant la deuxième manche prévue à 13h30. Une petite faute commise dans le mur final lui a coûté quelque deux dixièmes de seconde.

Seuls trois autres skieurs ont perdu moins d'une seconde sur le patron du ski alpin masculin, dont l'étonnant Français Léo Anguenot (4e à 0''66, avec le dossard 18). Meilleur Autrichien, Marco Schwarz est 5e à 0''94, alors qu'Alex Vinatzer est 6e à 0''97.

Les autres Suisses ont manqué le coche. Loïc Meillard, jamais dans le bon rythme, et Luca Aerni, auteur d'une faute sur le haut, pointent respectivement aux 8e et 9e rangs. Les deux hommes ont lâché respectivement 1''41 et 1''51. Thomas Tumler, seulement 22e après le passage de 30 concurrents, a quant à lui perdu 2''07.

A noter qu'une minute de silence a été observée à 10h21, soit neuf minutes avant le départ de cette première manche, en hommage aux victimes du terrible incendie de Crans-Montana qui a coûté la vie à 40 personnes.

/ATS
 

