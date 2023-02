Fond: bon cinquième rang pour les Suissesses en sprint par équipes

Les Suissesses Anja Weber/Nadine Fähndrich ont pris la 5e place du sprint par équipes des Championnats du monde à Planica. Les Suisses se sont contentés du 13e rang.

Fähndrich, qui aux côtés de Laurien van der Graaff avait décroché l'argent il y a deux ans, a démontré trois bonnes performances au cours de ses trois relais. Weber (21 ans) a tout donné, mais elle n'a pas encore le calibre pour lutter avec les meilleures nations.

Les Suédoises ont confirmé leur rôle de favorites avec Emma Ribom et Jonna Sundling. Elles se sont imposées de manière impériale dans la lutte qui les opposait aux Norvégiennes et aux Américaines. Les championnes olympiques allemandes ont pris la quatrième place. Aux Mondiaux, les Suédoises sont désormais invaincues depuis 2019. Fähndrich a dépassé la Finlandaise dans la dernière boucle et a terminé à 36'' de la gagnante.

Pellegrino attaque Klaebo

Chez les messieurs, la lutte fut intense entre les Norvégiens et les Italiens. Dans le dernier relais, Johannes Höflot Klaebo, parfaitement lancé par Paal Golberg, a été attaqué par l'Italien Federico Pellegrino. Mais ce fut un coup de bluff, Klaebo a réaccéléré après la fin de la montée pour s'imposer détaché. Pour le Norvégien, il s'agit déjà de son huitième titre mondial, tous glanés en sprint, sprint par équipes et relais.

Pour les Suisses Roman Schaad/Janik Riebli se sont classés au 13e rang sur les quinze finalistes.

Dans le sprint par équipes, deux athlètes effectuent chacun trois tours en alternance.

