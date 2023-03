Flury 6e du second super-G, triplé autrichien

Meilleure Suissesse, la championne du monde de descente Jasmine Flury doit se contenter du 6e rang dimanche dans le second super-G de Kvitfjell, remporté par Nina Ortlieb.

Vingtième d'une course tronquée par la météo, Lara Gut-Behrami reste elle 2e de la Coupe du monde de la discipline à une course de la fin.

Les conditions météorologiques ont failli profiter à Jasmine Flury, pourtant auteure d'une grosse faute de ligne sur le bas du parcours alors qu'elle s'élançait avec le dossard no 1. La longue interruption due à la chute d'Alice Robinson (no 3) a changé la donne, la neige fraîche continuant alors de s'accumuler sur la piste.

Mikaela Shiffrin (7e au final), Elena Curtoni ou Corinne Suter (12es ex-aequo) ne sont ainsi pas parvenues à battre le chrono de la Grisonne, en lui reprenant pourtant beaucoup de temps sur les vingt dernières secondes du parcours. Sofia Goggia a, elle, réussi à s'emparer de la tête avec le dossard 16.

Un 2e succès pour Ortlieb

Mais les conditions se sont encore nettement améliorées par la suite, avec une meilleure visibilité et une neige moins dense. Et les Autrichiennes ont su saisir leur chance, signant un improbable triplé deux jours après que Cornelia Hütter leur avait offert un premier succès cette saison.

C'est Nina Ortlieb qui s'est imposée avec le dossard 31, signant ainsi son deuxième succès en Coupe du monde après une victoire à La Thuile en février 2020, en super-G déjà. La vice-championne du monde de descente a fait parler ses qualités de glisseuse pour devancer de 0''12 Stephanie Venier (no 29) et de 0''39 Franziska Gritsch (no 26).

LGB à 19 points de Curtoni

Dans ce contexte, Lara Gut-Behrami a finalement limité la casse dans la lutte pour le Globe de la spécialité. La Tessinoise n'accuse que 19 longueurs de retard sur Elena Curtoni avant le super-G de Soldeu. Mais Cornelia Hütter (3e à 25 points) et Ragnhild Mowinckel (4e à 26 points) auront aussi leur mot à dire le jeudi 16 mars.

/ATS