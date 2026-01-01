Fin de saison pour Liensberger

Katharina Liensberger doit faire un trait sur son rêve de participer aux JO de Milan/Cortina. L'Autrichienne de 28 ans s'est gravement blessée au genou droit lors d'une chute vendredi.

Alors qu'elle s'entraînait en géant en vue des courses du week-end à Kranjska Gora, Liensberger a chuté et subi une fracture du plateau tibial, une déchirure du ménisque et du ligament interne.

L'opération a lieu ce vendredi pour la championne du monde de slalom 2021 qui a obtenu son meilleur résultat cette saison en slalom dimanche à Semmering en prenant la 4e place.

/ATS