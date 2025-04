Federica Brignone devra attendre plusieurs mois avant de skier

Federica Brignone va devoir prendre son mal en patience. L'Italienne estime 'impossible' de rechausser les skis avant quatre ou cinq mois, après sa grave blessure subie au début avril.

'Je ne sais pas quand je pourrai rechausser des skis, les médecins ne le savent pas non plus, tout dépendra du déroulement de ma rééducation, de ma guérison', a déclaré Brignone lors d'un point-presse de la Fédération italienne des sports d'hiver (Fisi) à Milan. Le faire 'avant quatre-cinq mois est impossible', a-t-elle dit.

'La première étape va être l'IRM de contrôle des 45 jours' après l'opération, a poursuivi Brignone en visio-conférence depuis Turin où elle a débuté sa rééducation lundi. A 34 ans, la lauréate de la Coupe du monde a été victime d'une double fracture tibia-péroné de la jambe gauche lors de sa dernière course de l'hiver durant les Championnats d'Italie.

Attendre

Elle s'est également rompu le ligament croisé antérieur du genou gauche 'qui n'a pas encore été réparé', a-t-elle précisé. 'Il faut encore attendre la guérison complète du tibia pour voir ce qu'on fera', a-t-elle ajouté.

L'Italienne, qui a dominé l'hiver avec le globe de no 1 mondiale, dix victoires sur le circuit mondial et un titre mondial en géant, est désormais engagée dans une course pour la montre pour être prête pour les JO 2026 de Milan Cortina (6-22 février 2026). 'Les JO sont là, je ne dis pas que je n'y pense pas, mais je suis concentrée sur quelque chose de tout autre pour l'instant', a expliqué Brignone qui a tout remporté durant sa carrière... sauf un titre olympique.

Un autre défi

Malgré sa grave blessure, la première de sa carrière, Brignone reste 'super positive', selon ses dires. 'Il est évident que je préférerais m'entraîner avec les filles de l'équipe cette semaine, faire des tests de matériel la semaine prochaine, célébrer ma saison et aller en vacances', a reconnu la skieuse du Val d'Aoste.

'Mais je suis sûre que je reprendrai la vie qui me plait, pleine de sport. C'est un autre défi de ma vie, de ma carrière, il faut apprendre à accepter', a-t-elle insisté.

/ATS