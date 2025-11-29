Fähndrich 5e du sprint classique de Ruka

Nadine Fähndrich s'est hissée jusqu'en finale du sprint en style classique de Ruka, première étape de la Coupe du monde de fond 2025/26. La Lucernoise a pris la 5e place.

Forfait pour le 10 km de la veille, Nadine Fähndrich n'a jamais pu croire en l'exploit en finale. La double médaillée de bronze des Mondiaux 2025 (sprint individuel et par équipe) a manqué d'énergie et a laissé les quatre premières s'expliquer pour la victoire. Elle a terminé à 2''07 de la gagnante, la Norvégienne Kristine Skistad.

Chez les messieurs, Janik Riebli, Isai Naeff et Valerio Grond ont tous échoué dès les quarts de finale, terminant tous trois au 3e rang de leur série. Riebli a manqué pour 0''07 la deuxième place de 'lucky loser' donnant accès aux demi-finale. Deuxième du 10 km vendredi, le Norvégien Johannes Hösflot Klaebo a pour sa part cueilli sa 59e victoire dans un sprint en Coupe du monde.

/ATS