Fabian Bösch prendra sa retraite à la fin de la saison

A 28 ans, Fabian Bösch dit stop. Le freestyleur obwaldien, double champion du monde, prendra ...
Fabian Bösch prendra sa retraite à la fin de la saison

Fabian Bösch prendra sa retraite à la fin de la saison

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

A 28 ans, Fabian Bösch dit stop. Le freestyleur obwaldien, double champion du monde, prendra sa retraite sportive à la fin de la saison, a annoncé Swiss-Ski mardi dans un communiqué.

Le skieur d'Engelberg était entré sur le devant de la scène en 2015 en décrochant l'or mondial en slopestyle à Kreichsberg (Autriche), à l'âge de 17 ans. Il avait récidivé quatre ans plus tard à Park City (Etats-Unis), mais en Big Air cette fois.

Médaillé d'or du Big Air aux X-Games 2016 à Aspen, Fabian Bösch n'a cependant jamais remporté d'épreuve de Coupe du monde. Il n'a pas non plus eu l'occasion de briller aux Jeux olympiques.

L'Obwaldien aura l'occasion de conclure sa carrière sur une belle note s'il parvient à se qualifier pour les Jeux de Milan-Cortina (6-22 février). Il doit pour cela briller lors du slopestyle du Laax Open prévu samedi dans la station grisonne.

/ATS
 

Actualités suivantes

Robin Cuche est imbattable en descente

Robin Cuche est imbattable en descente

Ski    Actualisé le 13.01.2026 - 12:42

Camille Rast vise le podium sur le slalom de Flachau

Camille Rast vise le podium sur le slalom de Flachau

Ski    Actualisé le 13.01.2026 - 04:39

Aleksander Kilde fait l'impasse sur le Lauberhorn

Aleksander Kilde fait l'impasse sur le Lauberhorn

Ski    Actualisé le 12.01.2026 - 17:48

Performances de choix pour les fondeuses du Giron jurassien

Performances de choix pour les fondeuses du Giron jurassien

Ski    Actualisé le 13.01.2026 - 09:41

Articles les plus lus

Slalom: Nef 8e et meilleur Suisse, Rassat victorieux

Slalom: Nef 8e et meilleur Suisse, Rassat victorieux

Ski    Actualisé le 11.01.2026 - 14:40

Aleksander Kilde fait l'impasse sur le Lauberhorn

Aleksander Kilde fait l'impasse sur le Lauberhorn

Ski    Actualisé le 12.01.2026 - 17:48

Camille Rast vise le podium sur le slalom de Flachau

Camille Rast vise le podium sur le slalom de Flachau

Ski    Actualisé le 13.01.2026 - 04:39

Performances de choix pour les fondeuses du Giron jurassien

Performances de choix pour les fondeuses du Giron jurassien

Ski    Actualisé le 13.01.2026 - 09:41

Slalom: Kristoffersen mène le bal, Meillard 5e

Slalom: Kristoffersen mène le bal, Meillard 5e

Ski    Actualisé le 11.01.2026 - 12:04

Slalom: Nef 8e et meilleur Suisse, Rassat victorieux

Slalom: Nef 8e et meilleur Suisse, Rassat victorieux

Ski    Actualisé le 11.01.2026 - 14:40

Aleksander Kilde fait l'impasse sur le Lauberhorn

Aleksander Kilde fait l'impasse sur le Lauberhorn

Ski    Actualisé le 12.01.2026 - 17:48

Performances de choix pour les fondeuses du Giron jurassien

Performances de choix pour les fondeuses du Giron jurassien

Ski    Actualisé le 13.01.2026 - 09:41

A Adelboden, Loïc Meillard vise un premier podium en slalom

A Adelboden, Loïc Meillard vise un premier podium en slalom

Ski    Actualisé le 11.01.2026 - 04:37

Pas de super-G à Zauchensee

Pas de super-G à Zauchensee

Ski    Actualisé le 11.01.2026 - 08:23

Slalom: Kristoffersen mène le bal, Meillard 5e

Slalom: Kristoffersen mène le bal, Meillard 5e

Ski    Actualisé le 11.01.2026 - 12:04

Slalom: Nef 8e et meilleur Suisse, Rassat victorieux

Slalom: Nef 8e et meilleur Suisse, Rassat victorieux

Ski    Actualisé le 11.01.2026 - 14:40