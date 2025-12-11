Exceptionnelle Lindsey Vonn, les Suissesses larguées à St-Moritz

Lindsey Vonn a décroché avec la manière le 83e succès de sa carrière en Coupe du monde. A 41 ...
Exceptionnelle Lindsey Vonn, les Suissesses larguées à St-Moritz

Photo: KEYSTONE/CLAUDIO THOMA

Lindsey Vonn a décroché avec la manière le 83e succès de sa carrière en Coupe du monde. A 41 ans, l'Américaine a écrasé de sa classe la première descente de St-Moritz.

41 ans, une retraite de cinq ans et demi, un nouveau genou et près d'une seconde d'avance sur la surprise autrichienne Magdalena Egger. Lindsey Vonn a réalisé une performance exceptionnelle sur la Corviglia. La meilleure descendeuse de l'histoire, qui ne pense qu'aux JO de Milan-Cortina en février, a remporté dans les Grisons sa sixième course, la deuxième en descente après son succès en...2012! Le dernier succès en Coupe du monde remontait au mois de mars 2018 et les finales d'Are.

La Speed Queen a éteint la concurrence, à savoir les Autrichiennes Egger et Mirjam Puchner, pourtant magnifique glisseuse. Après un départ moyen, Vonn a laissé parler son sens des courbes. Elle a mis un monde entre elle et ses adversaires sur les trois derniers secteurs, comme à la belle époque. Elle a également été flashée avec les meilleures vitesses.

Dans le camp helvétique et en l'absence de Lara Gut-Behrami, Corinne Suter et Michelle Gisin, toutes blessées, c'est un peu la consternation. La meilleure Helvète se nomme Malorie Blanc, 13e provisoire à 1''96.

Jasmina Suter est 16e, Janine Schmitt 20e, Jasmine Flury 23e, Delia Durrer 29e et Priska Ming-Nufer 30e à 3''12.

/ATS
 

