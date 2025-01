Doublé italien en descente, Suter 3e

Corinne Suter est montée sur le podium samedi à Garmisch. La Schwytzoise a terminé troisième de la descente derrière les deux Italiennes Federica Brignone et la grande favorite Sofia Goggia.

Troisième du super-G de Cortina six jours plus tôt, Corinne Suter fête ainsi son deuxième podium de la saison et le 26e au total en Coupe du monde. Lara Gut-Behrami finit pour sa part au cinquième rang, à 0''18 de sa compatriote et à 0''37 de la gagnante.

En feu cette saison, Brignone a remporté la course avec 1 centième d’avance sur Goggia et 19 sur Suter. Avec cette victoire, l'Italienne, qui est déjà montée à six reprises sur le podium cet hiver dont quatre victoires, confirme qu’elle est l’une des grandes favorites pour le globe du classement général de la Coupe du monde. Et aussi pour celui de la descente.

Vainqueure en 2022 à Garmisch-Partenkirschen dans la discipline, Corinne Suter a parfaitement skié sur le haut, avec le meilleur temps dans le deuxième secteur, avant de perdre du temps dans la partie technique.

Victorieuse à quatre reprises sur cette piste du Kandahar (mais en super-G), Lara Gut-Behrami a certainement manqué le podium sur le haut du parcours. La Tessinoise accusait déjà sept dixièmes de retard sur Corinne Suter qui était en tête au moment de son passage. La skieuse de Comano a ensuite profité pleinement de la partie technique où elle a pu tirer de longues courbes. Mais le retard accumulé en début de course était trop important pour espérer mieux.

Longue interruption

La course a par ailleurs été interrompue plus de trente minutes juste avant le départ de Michelle Gisin (17e samedi) en raison d’une lourde chute de l’Autrichienne Nina Ortlieb. Celle-ci a été évacuée en luge avant d'être héliportée.

/ATS